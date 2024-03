Alunos da Reynaldo dos Santos venceram concurso sobre o Holocausto

24 alunos da Escola Secundária Professor Reynaldo dos Santos venceram o concurso “Vítimas Portuguesas do III Reich”, lançado pelo Município de Vila Franca de Xira.

O grupo, orientado pela professora Paula Freitas, foi premiado com uma visita de estudo ao Campo de Concentração de Mauthausen, na Áustria. O concurso foi promovido pelo Museu do Neo-Realismo, em parceria e articulação com o Instituto de História Contemporânea da FCSH/Nova de Lisboa, e dirigiu-se a alunos do ensino secundário da área de História, Cultura e Artes, no ano lectivo 2023/2024.

Ao todo, concorreram cinco grupos das escolas secundárias do concelho de Vila Franca de Xira, num total de 94 alunos.

Esta iniciativa decorre do projecto Internacional FORCED, cuja equipa de investigadores é composta por Fernando Rosas, Cláudia Ninhos, António Carvalho, Cláudia Clímaco e Ansgar Schaefer, tendo sido promovida em anos anteriores noutros municípios, nomeadamente Loulé, Vila Nova de Famalicão e Sintra.

No Concurso realizado em Vila Franca de Xira o júri foi constituído por António Carvalho, Cláudia Ninhos, David Santos e José Costa.

O principal objectivo é dar a conhecer e sensibilizar os jovens estudantes sobre a mobilização voluntária ou forçada de portugueses anónimos para o trabalho coercivo, durante o período do Terceiro Reich.

No final de 2024 será inaugurada, no Museu do Neo-Realismo, a exposição documental "Resistir! Portugueses e o III Reich", dedicado ao tema do Holocausto, onde serão apresentados todos os trabalhos que estiveram a concurso.