Alunos de Ourém apresentaram projectos sobre a Revolução dos Cravos

O antigo edifício dos Paços do Concelho acolheu a Assembleia Jovem de Ourém, projecto levado a cabo pela Assembleia Municipal de Ourém, que pretende a integração e contributo dos jovens no desenvolvimento do concelho.

No ano em que se comemora os 50 anos do 25 de Abril de 1974, os alunos dos 2.º e 3.º ciclos e do ensino secundário do concelho de Ourém foram desafiados a explorarem o que aconteceu na Revolução dos Cravos e a apresentarem as suas propostas na Assembleia Jovem de Ourém. Numa sessão conduzida pelo presidente da Assembleia Municipal de Ourém, João Moura, foram apresentados 12 projectos dos alunos dos vários estabelecimentos de ensino do concelho.

Do escalão 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, o projecto vencedor foi “ArteFátima – A voz da “Liberdade”, apresentado pelos alunos do Centro de Estudos de Fátima, que consiste na criação de uma obra de arte, mais concretamente uma estátua que “fala”. A estátua pretende retratar uma mulher jovem, dos anos 70, que vivenciou a revolução do 25 de Abril de 1974. Estará sentada num banco de jardim, junto ao Parque Infantil Santos Francisca e Jacinta, em Fátima, com um livro aberto, que terá escrito o poema de Jorge Sena “A Cor da Liberdade”.

O presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, felicitou os alunos e referiu a importância de ouvir a voz dos estudantes. O edil participou ainda na entrega do prémio aos jovens vencedores. O projecto vencedor do escalão secundário foi “50 memórias, 50 histórias”, que visa criar um livro com 50 histórias, recolhidas e registadas pelos alunos a partir da conversa com familiares, amigos ou vizinhos que tenham vivido o 25 de Abril.

A equipa vencedora no escalão do 2.º e 3.º ciclos ganhou uma viagem a Ourém do Pará, no Brasil, do projecto “Eu no Mundo – Amourém”, promovido pela AMO, que prevê o intercâmbio entre alunos de Ourém e de Ourém do Pará. Os alunos vencedores do escalão secundário ganharam como prémio a ida ao Festival NOS Alive.