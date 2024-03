Escola de Ourém relembrou Fernando Pessoa em sarau cultural

Na manhã de 8 de Março, a Escola Básica e Secundária de Ourém acolheu o evento cultural “Pessoa(s) à Janela”, com a presença da vereadora Micaela Durão. O sarau, que envolveu dança, poesia e música, foi complementado com a exibição de faixas, em vários locais da escola, com citações da obra de Fernando Pessoa, elaboradas pelos alunos de artes do 12º ano, do ensino regular e profissional.

O evento cultural, integrado na iniciativa do estabelecimento escolar na promoção das artes, inscreve-se no contexto da inauguração, há cerca de um ano, da Sala Fernando Pessoa. Este espaço, dedicado a um dos maiores nomes da poesia de língua portuguesa, materializou-se através da doação do espólio pessoal do professor Henrique Carlos Faria de Sousa.