Falta de interessados no Mercado Municipal da Chamusca obriga a mudança de regulamento

Assembleia aprovou por maioria começar a adjudicar directamente lojas no mercado municipal da Chamusca para evitar realização de hastas públicas. Falta de interessados e de dinâmica do espaço foi assunto na última reunião de autarcas.

A fraca dinâmica e falta de interessados em abrir lojas no Mercado Municipal da Chamusca foi assunto na última assembleia municipal depois do presidente da câmara ter anunciado uma alteração no regulamento. Paulo Queimado afirmou que existem vários espaços vazios dentro do mercado, propondo que sejam realizadas adjudicações directas aos interessados, uma vez que, na opinião do autarca, as hastas públicas implicam um processo muito moroso. O presidente referiu ainda que vai haver alterações no que diz respeito ao número de lojas disponíveis. “Há falta de espaço para que algumas ilhas, sobretudo onde está a restauração, funcionem de forma adequada. Propomos passar de 15 para 13 lojas. As lojas mais pequenas ficam agregadas aos espaços de restauração para poderem colocar material”, disse.

Embora o ponto da ordem de trabalhos tenha sido aprovado pela maioria, Paulo Queimado não se livrou das criticas do único representante do Chega na assembleia. Eduardo Amaral Netto afirmou que “estamos com um problema grave no mercado municipal há anos e que diz respeito à sua ocupação. Não há interessados, os que aparecem vão se embora pouco tempo depois, os espaços que existem são muito reduzidos. A adjudicação directa pode promover que haja pessoas ou actividades que não estejam dentro do espirito da terra”, disse.