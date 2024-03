Insegurança continua no Entroncamento

Alguns moradores do Entroncamento voltaram a demonstrar a sua preocupação face à falta de segurança no concelho, principalmente na zona da cidade. Residentes da zona onde se situa o Jardim Parque Dr. José Caldas Pereira, popularmente conhecido como Jardim da Aranha, têm-se queixado da utilização do jardim muito depois da hora de encerramento.

Na última reunião camarária o vereador Rui Madeira, do Partido Social Democrata (PSD), fez chegar ao executivo as preocupações dos residentes que alertaram para o facto de o jardim ser usado até altas horas da madrugada. “A frequência do jardim tem causado alguma apreensão aos moradores da zona que dizem ter receio de sair de casa, até para despejar o lixo”, vincou o autarca dirigindo-se ao presidente da autarquia, Jorge Faria. Rui Madeira diz já ter alertado, em reuniões anteriores, sobre o estado dos portões do jardim que, ou ficavam mal fechados, ou se abriam com relativa facilidade. Jorge Faria não falou sobre o assunto agradecendo apenas as observações realizadas pelos autarcas da oposição.

Recorde-se que recentemente O MIRANTE esteve no centro da cidade ferroviária para falar com a população sobre o sentimento de insegurança que tem gerado muita revolta entre os cidadãos. Quase todos os munícipes com quem falámos lamentam os constantes episódios de violência que já resultaram na perda de vidas em pleno centro da cidade. Mário Silva, reformado da área de finanças e presidente do Orfeão do Entroncamento, confessou que a falta de segurança o assusta. “Por vezes, saio da sede por volta das 23h00 e desloco-me a pé até minha casa porque é um percurso curto. No entanto, com os casos de violência e criminalidade que temos vivido sinto-me inseguro”, disse.