partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Obras de requalificação no centro de Alcanede

A Junta de Freguesia de Alcanede vai receber um apoio de 44.421 euros da Câmara de Santarém para custear a segunda fase da requalificação do espaço urbano central da vila e um outro apoio municipal de 38.083 euros para a reconstrução do muro de suporte junto à sede da junta de freguesia. A atribuição dessas verbas foi aprovada na última reunião do executivo camarário.

Quanto à requalificação urbana na zona central de Alcanede, concebida para melhorar o espaço pedonal e de estacionamento, inclui trabalhos de remodelação e construção de passeios e interligação aos pavimentos viários. A reparação do muro, que evidencia sinais de degradação, permite que o mesmo mantenha a sua função de guarda-corpos, sendo uma intervenção de extrema importância porque comprometia a segurança do trânsito local e dos edifícios vizinhos.