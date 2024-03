Perto de uma centena diz não a habitação municipal na Quinta da Coutada em VFX

Consulta pública à alteração do loteamento da Quinta da Coutada, onde a câmara quer fazer apartamentos para jovens e carenciados a custos controlados, recebeu perto de uma centena de participações contra o projecto.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A consulta pública visando a alteração ao loteamento da Quinta da Coutada, na cidade de Vila Franca de Xira, resultou em quase uma centena de participações de membros da comunidade dizendo não ao projecto.

Esta sexta alteração proposta pela Câmara de Vila Franca de Xira, recorde-se, visava adaptar o loteamento para em vez das 21 moradias inicialmente previstas, serem criados cinco lotes únicos de 2 e 3 pisos com 71 apartamentos destinados em grande parte a promover habitação a custos controlados para a população jovem e mais carenciada do concelho. Mas agora boa parte da comunidade disse não concordar com a ideia. A pós a consulta pública a decisão final da alteração terá ainda de ir a reunião de câmara para aprovação.

Dizem vários moradores na consulta pública que a construção dos edifícios propostos irá descaracterizar a urbanização ali existente que actualmente é composta sobretudo por vivendas com um máximo de dois pisos e que a volumetria dos edifícios propostos pela câmara não é aceitável. Está até a ser criada uma associação de moradores e proprietários que quer defender os interesses da comunidade no município e que, para já, passam por não querer prédios naquela urbanização.

Os 21 lotes da Quinta da Coutada onde o município quer mexer foram adquiridos há uma década pela câmara por 680 mil euros mas nunca serviram para nada. O terreno, recorde-se, é hoje um local abandonado onde nunca chegou a ser apresentado qualquer projecto para o espaço. Foi comprado a um promotor imobiliário como contrapartida dos terrenos cedidos para a construção dos acessos ao hospital da cidade, como O MIRANTE já noticiara.



* Notícia desenvolvida na edição semanal de O MIRANTE