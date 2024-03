Regulamento para o alargamento do passe às Virtudes está em consulta pública

Município de Azambuja assumiu no início deste ano que iria suportar o montante que os utilizadores do comboio nas Virtudes pagam a mais que os de outras freguesias do concelho. Cidadãos podem agora apresentar as suas sugestões para o regulamento.

Está em consulta pública, desde 13 de Março, o regulamento municipal para o passe das Virtudes. Os cidadãos que pretendam contribuir para a criação do referido documento têm dez dias úteis para formalizarem por escrito essa intenção e, depois, mais quinze dias para apresentar as suas sugestões por escrito.

De acordo com os requisitos indicados no edital, os contributos deverão ser dirigidos ao presidente da Câmara de Azambuja e entregues numa das Unidades de Atendimento ao Público, ou enviadas por correio para Praça do Município, nº19 - 2050-315 Azambuja, ou ainda por correio electrónico para o endereço geral@cm-azambuja.pt.



Recorde-se que no início deste ano, o executivo socialista assumiu o compromisso de suportar o montante que os utilizadores das Virtudes pagam a mais do que os de Vila Nova da Rainha e Azambuja, no mesmo concelho, que beneficiam do passe Navegante. Em média, esse acréscimo situa-se nos 24 euros mensais e, segundo a Junta de Aveiras de Baixo, há entre 65 a 70 pessoas a utilizar o comboio como meio de transporte diário, a partir do apeadeiro das Virtudes.