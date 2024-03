Trânsito na avenida central de Vialonga vai ter apenas um sentido

As ruas Professor Egas Moniz e Primeiro de Maio em Vialonga, que são conhecidas como a avenida central da vila, vão receber obras para passar a ter apenas um sentido de trânsito. O objectivo do município de Vila Franca de Xira é revolucionar a mobilidade em Vialonga dando prioridade a quem anda de bicicleta e a pé num investimento inserido no projecto das comunidades em acção co-financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência, em que Vila Franca de Xira conseguiu 7 milhões de euros de investimento para Vialonga.

O problema é que a avenida central da vila é bastante usada pela comunidade e já se começaram a ouvir queixas de alguns moradores. “Não faz sentido não perguntarem primeiro às pessoas se vão querer essa solução. O trânsito dá vida aqui ao centro da terra”, diz-nos Alfredo Nunes, que tem um café naquela artéria.

Também Anabela Barata Gomes, vereadora da CDU, abordou o assunto na última reunião do executivo, realizada precisamente em Vialonga, lamentando que a Câmara de Vila Franca de Xira não tenha realizado uma discussão pública sobre a ideia de suprimir um sentido de trânsito naquela artéria.

“Parece-nos que a questão, além de não ter sido discutida com a população, pode criar constrangimentos porque não abrange toda a rua, deixa de fora a zona do Quintanilha que, como sabemos, tem muitos problemas. Isto pode vir a contribuir para uma maior dificuldade de circulação na freguesia e a inclusão da ciclovia vai ser um primeiro teste à circulação no centro urbano”, criticou Anabela Barata Gomes.

A autarca lembrou que se o projecto não for bem pensado e desenhado irá criar perigos para a circulação dos peões, como já aconteceu noutras localidades da Área Metropolitana de Lisboa. “Fazia mais sentido fazer-se essa ciclovia junto à variante. A discussão com a população não existiu e isto são intervenções que terão fortes impactos na vivência urbana desta zona”, lamentou.

O presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, lembra que o objectivo do projecto é melhorar a mobilidade pedonal e ciclável em Vialonga com vista a encontrar novas centralidades onde, preferencialmente, o automóvel não entre. “O trabalho já começou com algumas reabilitações mas no âmbito da operação integrada local uma fatia relevante desse investimento diz respeito à mobilidade”, explica o autarca, que garante estar a realizar reuniões regulares com os parceiros da sociedade civil de Vialonga, incluindo com o movimento associativo. “Tenho já combinada uma ida a uma reunião promovida na Junta de Freguesia de Vialonga para explicar esta operação”, assegurou.