Vila Franca de Xira volta a aplicar penalizações a empresas por falhas de serviço

A Câmara de Vila Franca de Xira vai voltar a aplicar penalizações financeiras a uma empresa contratada para limpar e manter alguns espaços verdes do concelho por alegados incumprimentos no contrato. A proposta de penalização foi aprovada em reunião de câmara e dá conta de uma penalização de seis mil euros à firma DTR SA. após os serviços municipais terem detectado e juntado prova fotográfica de vários serviços que não foram feitos como estavam contratualizados, entre eles, monda de canteiros por realizar, intervenções de corte por finalizar, falta de remoção de arbustos mortos, falta de limpeza de passeios e corte de espaços verdes.

Alega o município que das visitas técnicas aos espaços de manutenção se constatou incumprimentos em Dezembro de 2023 e que a empresa foi regularmente contactada para proceder à regularização de várias intervenções por realizar nos espaços que lhes estavam afectos. O contrato celebrado entre a empresa e o município foi de um milhão e 203 mil euros, teve início em Junho de 2023 e vigora durante os anos de 2024 e 2025. Esta é mais uma penalidade contratual aplicada pelo município a esta empresa depois de no final do ano passado ter também aplicado outros 14.200 euros por infracções detectadas.