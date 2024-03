Tomar implementa projecto "Radar Social" para combater vulnerabilidades

Projecto pretende sinalizar pessoas com problemas de pobreza, vulnerabilidade e exclusão social no concelho de Tomar, visando dar respostas adequadas.

A Câmara Municipal de Tomar vai implementar o projecto "Radar Social" nos próximos anos, uma medida do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), com apoio financeiro da União Europeia. O projecto surge devido às crescentes dificuldades enfrentadas por pessoas e famílias após a pandemia provocada pela Covid-19 e o aumento da inflação, com o objectivo de sinalizar as pessoas em situação de vulnerabilidade, pobreza e exclusão social.

O "Radar Social" é um trabalho de parceria, cooperação, referenciação e reconhecimento dos problemas sociais com as redes locais, visando um desenvolvimento local e uma georreferenciação de situações vulneráveis que procura direccioná-las para as entidades competentes.

A primeira etapa do projecto concentrou-se na formação da equipa e na elaboração de instrumentos de planeamento estratégico, incluindo o diagnóstico social, plano de desenvolvimento social e uma carta social do concelho de Tomar. Além do levantamento de todas as situações problemáticas e recursos no concelho. De seguida, o projecto e a equipa foram apresentados às juntas de freguesia do concelho, incentivando a sua participação activa com a dinamização das Comissões Sociais de Freguesia e identificação das pessoas que possam necessitar de apoio social. A implementação do "Radar Social" pretende fortalecer a colaboração entre diversas entidades, identificando e abordando os problemas de pobreza e vulnerabilidade social com o objectivo de dar respostas adequadas.