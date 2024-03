Alferrarede com reforço de médico para consultas abertas à população

Contratação pela Unidade Local de Saúde do Médio Tejo visa reforçar a assistência médica no pólo de Alferrarede da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Abrantes. Clínico vai estar ao serviço 18 horas semanais.

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Médio Tejo reforçou a assistência médica no âmbito dos cuidados de saúde primários junto da população da freguesia de Alferrarede, no concelho de Abrantes, com a contratação de um médico que vai estar afecto às consultas de reforço, no pólo de Alferrarede da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) de Abrantes.

A ULS refere em comunicado que se trata de um importante reforço da equipa médica, que vai prestar consultas maioritariamente de situações de doenças súbitas, ou crónicas. Este reforço assistencial da consulta médica não programada vai acontecer três vezes por semana, nas manhãs de segundas e quintas-feiras e tardes de quartas-feiras, num total de 18 horas semanais.

“Tudo estamos a fazer para oferecer aos utentes do Médio Tejo cuidados de saúde de proximidade mais atractivos, humanizados e robustos, criando condições para atrair profissionais”, afirma o presidente do conselho de administração da ULS do Médio Tejo, Casimiro Ramos, citado na mesma nota.

A contratação do clínico, sublinha a ULS, vai igualmente beneficiar os utentes que nos últimos três anos deixaram de ter médico de família atribuído, devido à aposentação da totalidade dos médicos de família desta extensão da UCSP Abrantes.