partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Circulação de trânsito condicionada nas Curvas do Castelo em Coruche

A circulação de trânsito vai estar condicionada até 12 de Abril na Rua de São João Batista, mais conhecida como Curvas do Castelo, na vila de Coruche. Em causa está a necessidade de realizar intervenções no âmbito da empreitada de requalificação paisagística da Calçadinha. A Câmara de Coruche informa que o trânsito está proibido no sentido descendente.