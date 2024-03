Creche municipal da Golegã vai ter disponibilidade para 42 crianças

A creche municipal da Golegã vai nascer numa zona contígua ao parque escolar da Escola Mestre Martins Correia, na Golegã, num investimento que rondará os cerca de 600 mil euros. A escritura da aquisição do terreno foi celebrada na quarta-feira, 28 de Fevereiro, informou o presidente da Câmara da Golegã, António Camilo, na última assembleia municipal. A creche vai acolher 42 crianças: dez até aos 12 meses, 14 de um e dois anos e 18 de dois e três anos.

Questionados por Diamantino Vieira (PS) sobre a creche se situar na vila da Golegã, a vereadora Manuela Veiga revelou que na candidatura a fundos comunitários, para aumentar a probabilidade de o projecto ser aprovado, indicaram uma creche supraconcelhia que servisse, além de todo o concelho da Golegã, o Entroncamento e a freguesia de Riachos, no concelho de Torres Novas. António Camilo realçou que o município não tem capacidade de investir sem ser através de fundos comunitários e com recurso a empréstimos, reconhecendo no entanto a necessidade de infraestruturas similares na Azinhaga e no Pombalinho.