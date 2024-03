Jovem detido com haxixe em Salvaterra de Magos

A GNR de Marinhais deteve no domingo, 17 de Março, um jovem de 23 anos com 180 doses de haxixe na freguesia de Marinhais, concelho de Salvaterra de Magos. No âmbito de uma acção de patrulhamento, o indivíduo mostrou um comportamento suspeito que motivou uma busca ao veículo e uma revista pessoal, culminando na apreensão da droga e na detenção do suspeito, que foi constituído arguido. Os factos foram comunicados ao Ministério Público.