Nova direcção dos Bombeiros Torrejanos toma posse na quinta-feira

A nova direcção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Torrejanos, liderada por Gonçalo Pereira, vai tomar posse na quinta-feira, 21 de Março, pelas 19h30, na sede da associação. A cerimónia é aberta à participação da população.

O empresário Gonçalo Pereira foi eleito no sábado, 16 de Março, presidente da direcção da AHBVT, para o mandato de 2023/2025, com 76% dos votos. Da nova direcção fazem parte, no lugar de vice-presidente, Luís Martins e no de tesoureiro, Elisabete Caleiro. Luís Pereira, Luís Rosa e Carlos Silva são, respectivamente, o primeiro, segundo e terceiro secretários. Como vogais a nova direcção tem Filipa Cardoso, Nuno Nunes e Miguel Delgado. Como vogais suplentes estão Luzia Serigado, Ana Braz e Manuel Júnior.

Fundada há 92 anos, a AHBVT viu em Fevereiro a direcção demitir-se em bloco alegando “conluio” contra o seu projecto de “reestruturação”, e um “clima de intimidação” que culminou na convocatória de uma assembleia-geral de destituição, requerida por um grupo de sócios. Agendada para 17 de Fevereiro acabou por ficar sem efeito, uma vez que a equipa liderada por Nuno Cruz antecipou-se à mesma e anunciou a demissão em bloco no dia 12 do mesmo mês.