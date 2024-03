Substituição da cobertura, caixilharia e melhoria dos pavimentos estão contemplados no projecto de reabilitação do Centro de Saúde de Salvaterra de Magos.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Projecto para reabilitação do Centro de Saúde de Salvaterra de Magos

O município de Salvaterra de Magos está a elaborar o projecto de reabilitação do Centro de Saúde local ao nível, por exemplo, da substituição da cobertura em fibrocimento, uma vez que também já houve problemas de infiltrações, revelou o presidente da Câmara, Hélder Esménio, em reunião camarária. Outro aspecto é o conforto térmico, com a substituição da caixilharia, e ainda os pavimentos. Está previsto receber através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) cerca de 400 mil euros, sendo que até final de Março a candidatura terá de ser apresentada. A informação foi dada a propósito da segunda revisão orçamental, aprovada por maioria.