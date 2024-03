Adesão aos transportes gratuitos em Torres Novas deixa passageiros em terra

A 1 de Janeiro deste ano a rede de Transportes Urbanos Torrejanos (TUT) passou a ser gratuita com o objectivo não só de aliviar os orçamentos das famílias como de fomentar a utilização do transporte público rodoviário. E, neste âmbito, a medida não podia ter surtido melhor efeito já que, em algumas zonas do concelho, os autocarros ficam lotados deixando passageiros apeados. É o que tem acontecido frequentemente nas Lapas nos horários de maior afluência, alertou a munícipe Sónia Onório na última reunião pública do executivo da Câmara de Torres Novas.