Atropelamento em Tomar provoca um ferido

Um homem sofreu ferimentos ligeiros na sequência de um atropelamento ocorrido a 19 de Março, no parque de estacionamento do complexo das piscinas municipais, em Tomar. A vítima foi transportada para o Hospital de Abrantes. O alerta foi dado pela 19h30. Para o local foram acionados quatro veículos e nove operacionais dos Bombeiros do Município de Tomar, ambulância Suporte Imediato de Vida e a Polícia de Segurança Pública.