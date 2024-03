Autoridades investigam morte no centro de Vila Franca de Xira

Um homem com cerca de 30 anos foi encontrado morto no Dia do Pai na rua Soeiro Pereira Gomes, em Povos, Vila Franca de Xira e as causas do falecimento ainda estão a ser investigados pela Polícia Judiciária. Os bombeiros e a polícia foram chamados depois de um morador ter encontrado o corpo no chão pouco depois das 16h30 dando a impressão que havia caído de uma janela.

A tripulação da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Vila Franca de Xira não detectou ferimentos no corpo compatíveis com uma queda em altura mas sim um grande ferimento na nuca que levantou dúvidas nos socorrias e levou aqueles profissionais a chamar a Polícia Judiciária para investigar. Cinco minutos após a descoberta do corpo uma idosa foi vítima de um roubo por esticão perto do local do crime e também precisou de receber assistência no hospital depois de perder todos os pertences que levava consigo. As autoridades não descartam a possibilidade das duas ocorrências estarem relacionadas e as investigações continuam.