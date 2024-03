Escolas e edifícios de VFX recebem três mil lâmpadas LED

Onze edifícios municipais, incluindo nove escolas do concelho de Vila Franca de Xira, vão receber trabalhos de reabilitação visando a retirada da iluminação existente feita por lâmpadas fluorescentes por novas lâmpadas LED. A intervenção, que vai custar 7 mil euros aos cofres municipais e outros 16.552 euros de fundos da Entidade Reguladora para os Serviços Energéticos (ERSE), irá levar à colocação de 3.121 lâmpadas LED. A proposta de celebração de um protocolo de cooperação no domínio da eficiência energética entre o município e a Associação das Agências de Energia e Ambiente foi aprovada por unanimidade em reunião de câmara. A proposta prevê a colocação de novas lâmpadas LED na Escola Básica das Bragadas (jardim de infância e 1º ciclo), escola básica nº4 de Vila Franca de Xira, escola básica nº4 de Alverca, escola básica nº4 da Póvoa de Santa Iria, escola básica de Povos (Vila Franca de Xira), jardim de infância da Quinta da Piedade (Póvoa de Santa Iria), jardim de infância de Vialonga, escola básica da Quinta de São Sebastião (Castanheira do Ribatejo) e escola básica da Vala do Carregado (Castanheira do Ribatejo). Também vão ser intervencionados dois edifícios onde funcionam serviços municipais e a Loja do Munícipe de Vila Franca de Xira. Na aprovação da proposta o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, lembrou que se trata de mais um passo na promoção da eficiência energética nos serviços municipais e nas escolas que são da sua responsabilidade.