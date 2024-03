Operadoras de telecomunicações falham a moradores em Vialonga

Moradores da Fonte Santa, Mogos e Santa Eulália continuam com dificuldades em comunicar por telemóvel, ver televisão ou aceder à internet. Este ano já são mais de 70 as queixas contra principais operadoras de telecomunicações.

Desde o início do ano a ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações confirma já ter recebido 57 reclamações de moradores de Vialonga contra os três principais operadores de telecomunicações que operam na freguesia. Tudo por causa da má qualidade do serviço incluindo problemas na recepção de sinal de televisão e má ou inexistente rede de telemóvel. Só na zona da Fonte Santa já deram entrada naquela autoridade 15 reclamações relevantes sobre a qualidade do serviço prestado e onde, recorde-se, os moradores se queixam de pagar por um serviço que, na maioria dos dias, não funciona. Depois de um primeiro abaixo-assinado com 400 assinaturas, realizado em 2021, os moradores da Fonte Santa dizem estar a preparar um novo abaixo-assinado a enviar para a Câmara de Vila Franca de Xira e para a ANACOM como forma de pressionar os operadores a intervir e a prestar um melhor serviço a quem ali vive e trabalha.