Sócios dos Bombeiros Torrejanos vão votar destituição da mesa da assembleia

A polémica em torno dos órgãos sociais da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Torrejanos (AHBVT) continua acesa. Depois de uma convocatória para os sócios destituírem a direcção e desta se ter demitido em bloco antes da ida a votos, agora, após eleições antecipadas para a direcção, os associados são convocados para votarem a destituição da mesa da assembleia, presidida por Arnaldo Santos.

A decisão de se avançar com uma assembleia-geral extraordinária, que se vai realizar a 12 de Abril, às 20h00, com o objectivo de deitar abaixo a mesa daquele órgão deliberativo, partiu de um grupo de mais de 30 sócios, confirmou a O MIRANTE Arnaldo Santos, acrescentando que o pedido foi feito há cerca de um mês.

Para o dirigente, que poderá vir em breve a cessar funções se assim for a vontade da maioria dos sócios votantes, este pedido é nada mais nada menos do que “uma brincadeira de mau gosto”. “É uma estupidez, está-se a brincar com coisas sérias”, disse ao nosso jornal, explicando que a justificação dada pelo grupo requerente é a de que o próprio, na qualidade de presidente da mesa da assembleia-geral, agiu mal ao ter desconvocado a sessão que tinha como um dos pontos a votação da destituição da direcção presidida por Nuno Cruz, que se demitiu em bloco quatro dias antes da realização da mesma. Isto porque, acrescenta, para os agora requerentes essa assembleia poderia ter servido para esclarecer os sócios.

“Até hoje, na qualidade de presidente da mesa da assembleia fiz tudo bem feito, fiz tudo o que era minha obrigação fazer”, vinca Arnaldo Santos.

Nova direcção toma posse esta quinta-feira

Esta quinta-feira, 21 de Março, recorde-se, toma posse pelas 19h30 a nova direcção da AHBVT liderada por Gonçalo Pereira que concorreu como cabeça-de-lista contra a lista B, encabeçada pelo presidente demissionário, Nuno Cruz. O empresário Gonçalo Pereira foi eleito no sábado, 16 de Março, presidente da direcção da AHBVT, para o mandato de 2023/2025, com 76% dos votos. Da nova direcção fazem parte, no lugar de vice-presidente, Luís Martins e no de tesoureiro, Elisabete Caleiro. Luís Pereira, Luís Rosa e Carlos Silva são, respectivamente, o primeiro, segundo e terceiro secretários. Como vogais a nova direcção tem Filipa Cardoso, Nuno Nunes e Miguel Delgado. Como vogais suplentes estão Luzia Serigado, Ana Braz e Manuel Júnior. A cerimónia de tomada de posse vai decorrer no quartel dos bombeiros e é aberta à população.