Sofia é um exemplo a vencer as barreiras da trissomia 21

Ter nascido com Síndrome de Down não impediu Sofia Ferreira de ter uma vida activa e fazer o que gosta. Há 17 anos juntou-se ao Jardim de Infância do Cartaxo, onde trabalha com crianças do pré-escolar e é descrita como multifacetada. Um exemplo de como a integração é possível num país onde a percentagem de trabalhadores com deficiência se mantém residual no sector privado.

Sofia Ferreira, natural do Cartaxo, nasceu há 51 anos com trissomia 21, mas não deixou que a doença cromossómica se tornasse uma barreira na sua vida. Há 17 anos, incentivada pelo pai após o falecimento da sua mãe, tornou-se voluntária no Jardim de Infância do Cartaxo (JIC), onde apoia crianças do ensino pré-escolar. Conhece os cantos à casa visto ter trabalhado na creche e ATL da instituição onde a inclusão de pessoas com deficiência faz parte da política de estágios e contratação.

De bata vestida Sofia Ferreira interrompe o trabalho para a conversa com O MIRANTE, a propósito do Dia Internacional da Síndrome de Down, que se assinala a 21 de Março, e que começa sobre como se define: “Como alguém que faz de tudo”. Alegre e comunicativa, apresenta-nos as salas e as educadoras de infância. Conta-nos que trabalha de segunda a sexta-feira das 08h00 às 17h00 e que de manhã não sai de casa sem fazer a cama e beber o seu chá com mel. A viagem para o trabalho é feita no autocarro do jardim-de-infância, que pára junto aos correios da cidade para a recolher e no final do dia de trabalho deixá-la junto à residência onde mora com o irmão.

Uma das tarefas diárias que realiza, é a da contagem das crianças, que depois encaminha para as salas e ajuda a vestir e calçar sempre que necessário. Em troca recebe o carinho e os abraços de cada uma delas. Durante o período das refeições Sofia fica responsável por ir buscar as caixas com o pão e recolher a loiça no final. Os dias agitados contrastam com o seu modo de estar em casa, onde prefere o silêncio e reza, conta, para ganhar energia para o dia seguinte. Gosta de pintar e desenhar e ao sábado tem explicação, onde treina a escrita, a leitura e o cálculo matemático. A sua vontade, afirma com convicção, é poder trabalhar enquanto o corpo e a idade lhe permitirem.

Integrar ensina os mais novos a conviver com a diferença

O irmão de Sofia, Gonçalo Ferreira, elogia o Jardim de Infância do Cartaxo e garante que ambas as partes saem a ganhar com a integração desta voluntária que adora o que faz. Uma visão partilhada pelo director da escola, Pedro Mesquita Lopes, que considera que devia haver mais entidades a seguir o exemplo do JIC no que toca à integração de pessoas com deficiência. Até porque, sublinha, a interacção de pessoas como Sofia com as crianças permite que estas cresçam com a diferença e passem a aceitá-la. Apesar de ser voluntária e assim se querer manter, por opção, Sofia Ferreira é pontual, responsável, cuidadosa e assertiva aos olhos do director. “Ela diz que faz tudo e é mesmo verdade. Tem tido sempre uma integração extraordinária com as crianças e com todos os funcionários”, conclui.