Tomar vai receber o torneio Inter-regiões sub15 de hóquei com representantes de vários pontos do país e a selecção feminina, nos dias 23 e 24 de Março. O protocolo para a realização da 46ª edição da prova de formação foi assinado nos Paços do Concelho entre o município de Tomar, a Federação Portuguesa de Patinagem (FPP) e a Associação de Patinagem do Ribatejo (APR). Luís Sénica, presidente da FPP, considera que é a maior prova de formação em Portugal, que vai acontecer durante a celebração do centenário da federação, acrescenta Paulo Brás, presidente da APR.

Hugo Cristóvão, presidente do município, destaca que o hóquei é uma das várias modalidades praticadas no concelho, apoiadas pelo município, que têm também um grande impacto na economia local ao receberem muitos acompanhantes dos atletas.