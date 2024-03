Medida implementada pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo é válida em todo o seu território para todos os estudantes dos 4 aos 23 anos.

Transportes públicos grátis para estudantes no Médio Tejo a partir de Abril

Os transportes públicos nos 11 municípios da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Médio Tejo e nos concelhos da Sertã e Vila de Rei vão ser gratuitos para todos os estudantes a partir de 1 de Abril, anunciou a CIM. A partir dessa data estará disponível o passe de rede gratuito jovem estudante Médio Tejo, chamado Meio Jovem, indica, em nota informativa, a CIM Médio Tejo, com sede em Tomar.

Com este passe, refere a CIM, “os jovens estudantes vão poder viajar, gratuitamente, em toda a rede nos serviços ‘Meio – Para Andar no Médio Tejo’”. Os serviços de transporte que estão abrangidos pelo passe Meio Jovem são os de transporte público regular de passageiros de âmbito municipal e intermunicipal nos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha.

A gratuitidade inclui também o serviço de transporte público urbano da cidade de Abrantes (TUA) e o serviço aBUSa, bem como o serviço de transporte público urbano da cidade de Tomar – TUTomar e o serviço de transporte público urbano nas cidades de Fátima e Ourém – TUFO.

Segundo adianta a CIM Médio Tejo, o passe de rede gratuito jovem estudante Médio Tejo destina-se a todos os estudantes, dos 4 aos 23 anos, que se enquadrem nas condições da Portaria N.º 7-A/2024 de 05 de Janeiro 2024, sendo que dos 4 aos 18 anos, não é necessário fazer prova de inscrição da unidade de ensino. Já dos 19 aos 23 anos, além do cartão de identificação e de outros dados, os jovens têm de“fazer prova de que são estudantes.

Os estudantes não necessitam de substituir o seu passe actual, mas deverão fazer a validação do seu passe a bordo, em todas as viagens, indica ainda a CIM Médio Tejo, que disponibiliza mais informação no endereço de Internet www.meiomt.pt ou através da linha de apoio 249 78 78 78.

O presidente da CIM Médio Tejo, Manuel Jorge Valamatos, salienta que a medida “contribui para um acesso mais facilitado à rede de transporte público 'Meio', em operação no Médio Tejo” e que, “para além da gratuitidade implícita, a grande mais-valia deste passe estudante é o acesso a toda a rede" disponível.

“A CIM Médio Tejo e os municípios desta região voltam a incrementar soluções na área da mobilidade, soluções que significam uma aposta financeira nesta área, mas sobretudo uma aposta na qualidade de vida dos nossos cidadãos, nomeadamente dos jovens estudantes, que queremos captar e que aqui queremos que encontrem todas as condições para estudar e viver”, acrescenta Manuel Jorge Valamatos, que é também presidente da Câmara Municipal de Abrantes.