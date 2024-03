Xana Carvalho: 25 anos de carreira e uma vida com muito para contar

Após o marido ter sido baleado na cabeça fez uma pausa na música e mudou-se para Benavente. Em 2017 soube que era bipolar e reaprendeu a viver com o diagnóstico. Influenciada pelo pai, que era cantor, nunca duvidou que a música também fazia parte da sua vida.

Tranquilidade e qualidade de vida foram os motivos que levaram a cantora Xana Carvalho a mudar-se com o marido e as duas filhas para Benavente. Passou a infância no concelho de Loures, onde estudou, mas em 2015 comprou casa com vista para a lezíria ribatejana.

A juventude foi passada no mundo do espectáculo ou não fosse o pai, António Rosa, cantor. Assistia aos ensaios e fazia questão de lhe pedir para subir ao palco. Encantava-se pela forma como o pai interagia com o público e começou a perceber que a música também tinha de fazer parte do seu percurso. Depois de ter participado no programa “Cantigas da Rua” e no “Chuva de Estrelas” decidiu que cantar era o plano A e não o B. Concluiu os estudos e trabalhou alguns anos em contabilidade, ao mesmo tempo que dava concertos ao vivo e participava em programas de televisão.