Águas de Santarém lança nova campanha para poupança de água

No Dia Mundial da Água, que se assinala a 22 de Março, a empresa municipal Águas de Santarém lançou a campanha “Pelos Direitos da Água, nunca nos poupamos”, com uma acção no Jardim da Liberdade, em Santarém. A iniciativa, focada no combate ao desperdício de água, na preservação deste recurso natural e na sustentabilidade, envolveu o lançamento de um livro sobre os Direitos da Água.

A campanha vai chegar a todas as escolas do 1º ciclo do concelho de Santarém, tanto privadas como públicas, possibilitando que as crianças possam fazer a sua interpretação dos direitos da água através de mensagens alusivas ao consumo sustentável e ao combate ao desperdício. Ramiro Matos, presidente do conselho de administração da Águas de Santarém, enfatizou que a poupança de água deve ser uma uma prioridade nas campanhas de sensibilização junto dos cidadãos.

O vice-presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, referiu que é a partir dos mais novos que se deve consciencializar para estas questões tão importantes para a sustentabilidade ambiental. O lançamento da iniciativa aconteceu na manhã do dia 22 de Março e contou com a presença de crianças da Unidade do Milagre do Centro Social Interparoquial de Santarém.