Enfis Design com dívida de 45 mil à Câmara de Santarém

O executivo da Câmara de Santarém deliberou a anulação de uma dívida de 29.685 euros à empresa Enfis Design Lda., que com acumulação de juros e taxas de justiça já rondava os 45 mil euros. A empresa foi alvo de vários processos de execução fiscal em 2013 e anos seguintes, para tentativa de cobrança de dívidas relacionadas com taxas de publicidade e ocupação da via pública, nomeadamente ocupação com postes para colocação de anúncios e publicidade em outdoors, na cidade de Santarém. No entanto, apesar das diligências efectuadas pelo município, a dívida não foi paga e acabou agora anulada, por já ter prescrito.