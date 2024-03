Exterior da Casa das Coletividades de Alcanhões requalificado

As obras de requalificação do espaço exterior da Casa das Coletividades de Alcanhões custaram 9.787 euros e vão ser suportadas pela Câmara de Santarém, que já aprovou a transferência dessa verba para a Junta de Freguesia de Alcanhões, responsável pela empreitada. O objectivo é que a intervenção esteja concretizada a tempo de mais uma edição da Festa do Vinho e da Vila de Alcanhões, que se realiza nos dias 22, 23 e 24 de Março.

Entre os trabalhos previstos estão a regularização do terreno, com colocação de uma camada de tout-venant e aplicação de uma camada de betão reforçado com fibras para o dotar de uma alguma elasticidade, de forma a evitar a formação de fissuras à superfície.