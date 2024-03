partilhe no Facebook

Ferido grave em incêndio numa fábrica de produtos químicos no Entroncamento

Uma pessoa ficou gravemente ferida na sequência de um incêndio que deflagrou na manhã desta sexta-feira, 22 de Março, numa fábrica de produtos químicos para uso industrial, na Zona Industrial do Entroncamento, confirmou a O MIRANTE o Comando Sub-Regional de Protecção Civil do Médio Tejo.

Segundo a mesma fonte a vítima sofreu queimaduras na face, tendo sido transportada por via terrestre para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa. As chamas ficaram confinadas a uma parte do armazém e a ocorrência foi dada como concluída cerca de hora e meia após o alerta.

O alerta para o incêndio foi dado às 10h00 e para o local foram mobilizados os Bombeiros do Entroncamento, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha, Polícia de Segurança Pública, Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Médio Tejo, ambulância SIV de Torres Novas e serviços municipais do Entroncamento num total de 40 operacionais, apoiados por 15 viaturas.