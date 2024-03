Greve de pessoal não docente encerra escola de 1º ciclo e jardim de infância da Quinta das índias

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A escola EB1/JI Quinta das Índias, em Vialonga, está encerrada esta sexta-feira por falta de trabalhadores não docentes.

Segundo Francelina Pereira, do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas, as funcionárias estão de greve em protesto por melhores condições de trabalho.

Nove das 12 trabalhadoras não docentes aderiram à greve. As outras três funcionárias estão de baixa médica.

A escola tem 159 alunos do 1º ciclo e três salas de Jardim de Infância.

O MIRANTE tentou chegar à fala com a direcção do Agrupamento de Escolas de Vialonga, mas sem sucesso.

Ao jornal a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira confirmou que

nas escolas de Vialonga estão oito assistentes operacionais de baixa médica. No total do concelho estão 40 de baixa.

“A disponibilização de assistentes operacionais é feita ao agrupamento de escolas, que faz depois a gestão e distribuição desses recursos. Assim, a questão sobre a gestão, organização e funcionamento das equipas de assistentes operacionais, para colmatar ausência de educadoras, deverá ser colocada à direcção do agrupamento de escolas, por se tratar de competências desse órgão”.

*Notícia para conferir na edição impressa de O MIRANTE