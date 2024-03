Novo presidente dos Bombeiros Torrejanos quer devolver “a paz” à associação

Gonçalo Pereira garantiu trabalho e dedicação, mantendo os relacionamentos existentes com as diversas entidades. Nova direcção tomou posse na quinta-feira, 21 de Março, para completar o mandato até 2025, suspendido pela anterior direcção que se demitiu em bloco.

A nova direcção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Torrejanos tomou posse ao final da tarde de quinta-feira, 21 de Março, para completar o mandato de 2023/2025 que a anterior direcção suspendeu em Fevereiro, ao ter apresentado a demissão em bloco, precipitando eleições antecipadas. A lista de Gonçalo Pereira, que sucede a Nuno Cruz na presidência da associação, foi eleita com 76% dos votos.

Já depois de ter sido empossado presidente, Gonçalo Pereira garantiu, no seu discurso, “trabalho e dedicação” para “honrar a confiança que depositaram” na direcção que lidera, acrescentando, que vão manter todos os relacionamentos existentes com as diversas entidades com que trabalham “tentando sempre que possível melhorar a sinergia”. O novo presidente agradeceu a todos os sócios que participaram activamente nas eleições, destacando a “esmagadora vitória” alcançada perante a lista concorrente liderada por Nuno Cruz, que assistiu à tomada de posse.

O novo dirigente elogiou ainda a forma cívica como os membros da direcção cessante enfrentaram o processo eleitoral, reconhecendo e agradecendo a contribuição de todos os que desempenharam funções nos diferentes órgãos sociais, comando e corpo de bombeiros, contribuindo para a construção “deste tão grande património”. Assim como, sublinhou, o apoio “inexcedível” da Câmara de Torres Novas, fundamental para o crescimento da associação. “Contamos com todos para devolver a paz e a tranquilidade a tão nobre associação”, concluiu.

*Notícia desenvolvida na próxima edição semanal de O MIRANTE