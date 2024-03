O que vale uma assinatura para quem precisa de habitação para os filhos

Exclusão de Paula Rocha de concurso para casas sociais em Vila Franca de Xira aconteceu por falta de assinatura. Vive há meses numa garagem em Castanheira do Ribatejo com os dois filhos, um deles menor de idade.

A viver há quase três meses, com os dois filhos, um deles menor de idade, numa garagem em Castanheira do Ribatejo, Paula Rocha viu a candidatura que apresentou ao concurso público para atribuição de habitação social da Câmara de Vila Franca de Xira ser excluída por falta de uma assinatura. Desesperada, a mulher de 47 anos tentou emendar a situação, mas quando foi alertada já não havia nada a fazer.

“Só soube disto quando saíram os resultados do concurso. Nunca me contactaram, enviaram carta ou email, nada. Ainda reclamei, mas nada feito”, diz a O MIRANTE, lamentando que, tendo em conta a situação em que se encontra a viver com os dois filhos e que é do conhecimento da autarquia, os serviços não a tenham tentado alertar para algo que seria tão simples de resolver. Esta foi a quarta vez que Paula Rocha se candidatou ao concurso e, mais uma vez, sem sucesso.