Onde anda a comissão de acompanhamento do Relvão?

Presidente da Câmara da Chamusca admitiu que Comissão de Acompanhamento do Eco Parque do Relvão não reúne há vários anos para falar sobre ocorrências, relatórios da qualidade do ar e da água.

A falta de actividade da Comissão de Acompanhamento do Eco Parque do Relvão, situado na Carregueira, tem sido tema frequente nas reuniões de Assembleia Municipal da Chamusca. Na última reunião de autarcas, a bancada da CDU questionou o executivo sobre se têm sido realizados relatórios sobre as análises da qualidade do ar e da água e das ocorrências naquela zona industrial dedicada à valorização e tratamento de resíduos, desde urbanos a industriais perigosos.