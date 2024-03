PSP detém dois homens após buscas em Torres Novas, Portalegre e Elvas

Dois homens foram detidos pela PSP por suspeita dos crimes de tráfico de droga, posse de arma proibida e furto, após buscas realizadas em Torres Novas, Portalegre e Elvas. O Comando Distrital de Portalegre da PSP explica, em comunicado, que deu cumprimento na manhã de 21 de Março a vários mandados de busca domiciliária, no âmbito de investigações por suspeita de crimes de tráfico de estupefacientes, posse de arma proibida e furto, que decorriam há vários meses.

No decorrer da operação, em que foram detidos dois homens de 44 e 65 anos, a PSP apreendeu duas espingardas de caça, um revólver com número de série adulterado, uma arma de ‘airsoft’, uma réplica de arma de fogo e 47 cartuchos de vários calibres. De acordo com a PSP, foram ainda apreendidas “duas viaturas de alta gama”, as quais haviam sido furtadas em Espanha, 17 gramas de liamba, 140 sementes e 20 plantas de canábis.

A PSP indica também que um dos detidos foi libertado e notificado para comparecer perante a Procuradoria da República e o outro, após ser presente à autoridade judiciária, irá para um estabelecimento prisional por ter contra si mandados de detenção para cumprimento de pena de prisão.

A operação foi coordenada pelas esquadras de investigação criminal de Portalegre e de Elvas e contou com “um forte dispositivo” composto por polícias de várias outras valências, apoiados por duas subunidades da Unidade Especial de Polícia, nomeadamente pelo Corpo de Intervenção e pelo Grupo Operacional Cinotécnico. A PSP acrescenta que participaram na operação várias Equipas de Intervenção Rápida dos Comandos Distritais de Castelo Branco e Santarém.