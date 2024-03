Promotores do projecto de Santarém querem avançar já com aeroporto complementar a Lisboa

O consórcio Magellan 500 emitiu na manhã desta sexta-feira, 22 de Março, um comunicado onde reafirma que mantém o objectivo de avançar rapidamente com o projecto de construção de um aeroporto na zona de Santarém, “que responda rapidamente às necessidades de mobilidade aérea do país”.

“É nossa decisão trabalhar com o próximo Governo de Portugal, bem como com as entidades competentes – incluindo a ANAC, NAV, Força Aérea Portuguesa e restantes entidades nacionais, regionais e locais - na sua concretização, incluindo a resolução dos aspectos técnicos comuns a qualquer projecto de aeroporto”, refere o consórcio privado que tem tido Carlos Brazão como principal rosto.

No mesmo comunicado, é referido que o trabalho conjunto desenvolvido ao longo dos últimos quatro anos com consultores internacionais de referência e entidades nacionais, deixa os promotores “plenamente confiantes que o projecto Magellan 500 é viável e responde às necessidades de capacidade aeroportuária na região de Lisboa, no curto e no longo prazo”.

O consórcio Magellan 500 enfatiza ainda que “a possibilidade de concretização de um aeroporto na Região de Santarém, acaba de ser reconhecida como viável no Relatório da Comissão Técnica Independente relativo à análise estratégica e multidisciplinar do aumento da capacidade aeroportuária da região de Lisboa”.