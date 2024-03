Resolvido problema da falta de médico em Assentis

ULS Médio Tejo contratou um médico para o pólo de saúde de Assentis que estava sem clínico desde o final do ano passado. Além desta foi feita uma outra contratação para o Centro de Saúde de Torres Novas através do projecto Bata Branca.

A recente contratação de um médico pela Unidade Local de Saúde do Médio Tejo veio pôr fim ao problema da falta de médicos para prestação de cuidados de saúde primários aos utentes do pólo de saúde de Assentis, no concelho de Torres Novas.

A contratação deste médico, que vai beneficiar os utentes que nos últimos meses estiveram privados desta resposta, vai prestar um reforço assistencial de oito horas semanais, estando alocado às consultas do dia e de reforço, que não necessitam de marcação prévia, refere a ULS do Médio Tejo, clarificando que estas consultas atendem, maioritariamente, situações de doença aguda ou crónica de utentes sem médico de família atribuído.

Além desta contratação, acrescenta a ULS, a equipa clínica da sede da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) de Torres Novas será reforçada semanalmente com mais uma médica, ao abrigo do mesmo projecto que resulta de uma parceria entre a ULS Médio Tejo, a Santa Casa da Misericórdia de Torres Novas e o município.

Para o director clínico para os Cuidados de Saúde Primários da ULS Médio Tejo, Flávio Ribeiro, “com o reforço de dois médicos para o concelho de Torres Novas” está-se “a fortalecer a oferta de cuidados de saúde primários da ULS Médio Tejo” com “profissionais experientes e dedicados que garantidamente irão contribuir para uma melhoria da saúde da comunidade”.

O pólo de saúde de Assentis, recorde-se, estava sem médico desde o final do ano passado, depois da clínica que lá exercia através do Bata Branca ter decidido abandonar o projecto devido a atrasos no pagamento das horas de consulta que realizava.