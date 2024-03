Torres Novas inaugura primeiro corredor ecológico do Almonda

A obra está integrada num projecto de renaturalização e valorização do rio Almonda.

A Câmara de Torres Novas inaugura esta quinta-feira, Dia Mundial da Árvore, o primeiro troço do Corredor Ecológico do Almonda, uma obra integrada num projecto de “renaturalização e valorização” do rio, anunciou o município.

Em comunicado, a autarquia indica que a intervenção, orçada em 450 mil euros, contemplou a limpeza do leito e margens do rio, a erradicação de espécies vegetais invasoras, o reperfilamento e a estabilização das margens, e a requalificação da galeria ripícola e da vegetação das margens, a par da criação de um percurso de cerca de três quilómetros para observação de natureza.

O objectivo é valorizar o Almonda, “assumindo-o como um corredor ecológico estruturante que permita a conexão de vários locais do concelho”, em particular entre a zona do Mercado Municipal e a zona próxima da Nersant e da autoestrada da Beira Interior (A23/IP6).

A inauguração é integrada na Semana do Ambiente e Sustentabilidade, que decorre até sábado, com atividades de sensibilização ambiental, um seminário dedicado ao clima, uma formação em compostagem, ações de limpeza, entre outros.