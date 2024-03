Cartaxo inaugura circuito de manutenção

O Circuito de Manutenção da Alameda Norte do Cartaxo vai ser inaugurado domingo, 24 de Março, com duas caminhadas. Para efeitos de seguro, é necessária inscrição.

A Câmara Municipal do Cartaxo convida a população a participar na inauguração do Circuito de Manutenção da Alameda Norte. No mesmo dia acolhe a Caminhada Mais Lezíria, com dois percursos distintos, um dedicado ao desporto inclusivo e outro a praticantes de caminhada sem limitações de mobilidade. O encontro está marcado para domingo, 24 de Março, às 09h30, na Quinta das Pratas.

O percurso Caminhada Mais Lezíria, com cerca de 10 quilómetros, oferece um nível de dificuldade baixo, apresentando poucos desníveis e uma duração estimada de duas horas e meia a três. O percurso Caminhada Inclusiva Mais Lezíria, linear e com aproximadamente cinco quilómetros, destaca-se pelo nível de dificuldade baixo, sem desníveis significativos. O tempo de caminhada previsto é de uma hora a uma hora e meia.

Para efeitos de seguro, é necessária inscrição prévia feita online (gratuito). Para grupos, deve ser enviado e-mail para o departamento de desporto do município com um documento que indique nome, número de contribuinte e data de nascimento de cada participante.