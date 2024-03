Iniciativa decorre até Junho nas escolas do primeiro ciclo do ensino básico dos dois agrupamentos de escolas do concelho.

Dez mil euros para vencedores do Orçamento Participativo Escolar do concelho do Cartaxo

A Câmara do Cartaxo já lançou o Orçamento Participativo Escolar 2024 (OPE'2024) que está a decorrer até Junho nas escolas do primeiro ciclo do ensino básico do Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita do Cartaxo e do Agrupamento de Escolas D. Sancho I de Pontével. O município vai atribuir dez mil euros do orçamento municipal às duas propostas vencedoras (cada agrupamento receberá até cinco mil euros).

O processo inicia-se com a apresentação do OPE'2024 nas escolas do concelho seguindo-se trabalhos nas escolas, que decorrem com o apoio do corpo docente, técnico e administrativo, e também com o envolvimento das famílias dos alunos. Podem ser propostos projectos em áreas como a educação, cultural, solidariedade, ambiente ou desporto. Em Junho realizam-se as assembleias participativas onde as crianças vão apresentar as suas propostas. O intuito é recolher o apoio de colegas de outros estabelecimentos de ensino uma vez que as crianças não podem votar os projectos apresentados pela própria escola.

As assembleias participativas vão decorrer a 21 de Junho no Agrupamento de Escolas D. Sancho I de Pontével e a 26 de Junho no Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita do Cartaxo. O município pretende com esta iniciativa promover valores de cidadania activa e de participação democrática junto das gerações mais novas.