Mais de meio milhão de euros para apoiar associações de Tomar

A Câmara Municipal de Tomar vai atribuir um apoio financeiro no valor de aproximadamente 560 mil euros às associações do concelho para o ano que está a decorrer (2024), após ter sido aprovado em reunião de câmara por todo o executivo. O Programa de Apoio ao Associativismo é dividido em quatro programas, nomeadamente Programa 0 – Programa base; Programa 1 – Apoio a actividades regulares/desenvolvimento associativo; Programa 2 – Apoio a eventos; e o Programa 3 – Apoio a projectos de intervenção social.

No total candidataram-se mais de uma centena de associações, o que demonstra mais uma vez a forte dinâmica associativa do concelho. As candidaturas distribuíram-se pelos quatro programas, sendo que o programa de apoio a eventos foi o que teve maior adesão com 70 associações a concorrem, o que resulta em 196 eventos apoiados no montante máximo de quase 237 mil euros. Seguiu-se o programa de apoio a actividades regulares com a candidatura de 65 associações, num total de cerca de 268 mil euros. O programa base teve 23 candidatos, em que será distribuído o valor de aproximadamente seis mil euros. O programa de apoio a projectos de intervenção social contou com nove projectos candidatos, em que serão distribuídos cerca de 49 mil euros.