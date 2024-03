Reforço de médicos em parceria com sector social de Abrantes

A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo (ULS Médio Tejo) reforçou o número de médicos de família ao serviço dos cuidados de saúde primários do concelho de Abrantes ao abrigo do projecto “Bata Branca”. Numa parceria que envolve o sector social local, nomeadamente a ACATIM - Associação Comunitária de Apoio à Terceira Idade de Mouriscas, os utentes sem médico de família atribuído vão passar a ter mais consultas e acesso a cuidados de saúde.

A partir do próximo mês de Abril passam a estar integrados no pólo de Mouriscas, da Unidade de Cuidados de Saúde Primários de Abrantes (UCSP), no modelo de “Bata Branca”, dois médicos que semanalmente disponibilizam horário para consulta médica à população da freguesia de Abrantes que não tem médico de família atribuído. As consultas vão realizar-se semanalmente às terças, quintas e sextas-feiras, prevendo o protocolo de cooperação um total de 14 horas semanais de reforço de horário de atendimento.

“Temos o dever de trabalhar em conjunto – Estado, autarquias e sector social – numa busca contínua de soluções e na resolução dos problemas de escassez de meios humanos, nomeadamente nos territórios mais periféricos e no domínio dos cuidados de saúde primários de proximidade, que são a base da promoção da saúde e prevenção da doença”, refere Casimiro Ramos, presidente do conselho de administração da ULS Médio Tejo, a propósito do protocolo de cooperação.

A ACATIM é uma entidade de referência do sector social do concelho de Abrantes. Criada em 1983 é uma instituição com sede em Lugar das Aldeias, na freguesia de Mouriscas. Actua na prevenção, promoção e protecção na saúde, nomeadamente através da prestação de cuidados de medicina preventiva, curativa, de reabilitação e assistência medicamentosa.