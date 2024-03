Turismo do Alentejo e Ribatejo vai ter delegação em Santarém

A Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo (ERTAR) vai ter uma delegação na Casa do campino, em Santarém, que deverá estar em funcionamento antes do próximo Verão, se as expectativas se cumprirem. A instalação desse serviço decorre de um acordo celebrado entre a ERTAR e a Câmara de Santarém, entidade proprietária do espaço. O protocolo foi assinado no dia 18 de Março por Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara de Santarém, e por José Manuel Santos, presidente do Turismo do Alentejo e Ribatejo, numa sessão onde esteve também o vice-presidente do município e vereador com o pelouro do Turismo e Grandes Eventos, João Teixeira Leite.

A Câmara de Santarém vai ceder uma sala na Casa do Campino onde “será possível pensar o Ribatejo a cem por cento, com um acompanhamento de perto da parte do vice-presidente da Entidade de Turismo, Pedro Beato”, referiu José Manuel Santos durante a sessão. Já o presidente da Câmara de Santarém expressou a sua “grande satisfação” por essa parceria, que vai permitir um trabalho mais próximo entre a ERTAR, os operadores turísticos, as entidades locais da Lezíria do Tejo e os empresários.

Ricardo Gonçalves acrescentou que esta iniciativa “é uma forma de dar continuidade ao desenvolvimento de projectos turísticos, demonstrativos de que o Ribatejo tem potencial e está a crescer, ao nível das dormidas, da restauração e da visitação”. E sublinhou que “a instalação da delegação da ERTAR em Santarém, tem ainda o propósito de demonstrar o reforço na aposta da marca turística Santarém, como diferenciadora, como destino de referência para viver, visitar e trabalhar”.