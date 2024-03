Ensino Superior em Santarém quer mais parcerias com empresas

A Escola Superior de Gestão e Tecnologia do Instituto Politécnico de Santarém (IPSantarém) organizou pelo segundo ano consecutivo o Integra, um projecto diferenciado que envolve uma Feira de Emprego, conferências temáticas, a final do Concurso de Ideias DIGITUP, entre outras iniciativas. O objectivo do evento, que se realizou ao longo do dia de quarta-feira, 13 de Março, foi proporcionar um ambiente dinâmico de interacção entre empresas parceiras e estudantes do politécnico, docentes e diplomados. Marcaram presença no evento cerca de duas dezenas de empresas que operam na região ribatejana. Os representantes das empresas realizaram várias demonstrações para os alunos ficarem a conhecer melhor o seu funcionamento e, eventualmente, poderem tê-las como referência quando entrarem para o mercado de trabalho.

João Moutão, presidente do IPSantarém, Sérgio Cardoso, director da Escola Superior de Gestão e Tecnologia, e João Leite, vice-presidente do município de Santarém, inauguraram a iniciativa destacando a necessidade de aproximar o ensino superior das empresas para ajudar ao desenvolvimento do tecido económico da região ribatejana.

João Moutão sublinhou que no politécnico não se transmite apenas conhecimento, sobretudo desenvolvem-se competências. “É importante estimularmos nos alunos a criatividade, inovação e proactividade, como estamos a ver pela adesão a esta iniciativa. Sempre com diversão”, sublinhou. João Leite, vice-presidente da autarquia, vincou que o município tem trabalhado para que a academia se aproxime das empresas. “A oportunidade que o politécnico está a proporcionar aos alunos é muito importante para que eles possam desde já ficar despertos para as oportunidades que existem no mercado de trabalho. Assim como é muito importante que o politécnico adapte a sua oferta formativa às necessidades das empresas que estão no nosso território”, disse, salientando que a taxa de desemprego no concelho de Santarém está muito abaixo da média nacional.

Sérgio Sousa frisou que são a maior escola de gestão e tecnologia do distrito e que trabalham para deixar no território uma capacidade; “queremos ter um diálogo directo com todas as empresas e contribuir para o desenvolvimento económico e para a competitividade do território com recursos humanos qualificados”, afirmou, deixando no ar a hipótese das próximas edições serem realizadas noutro espaço, mais amplo, uma vez que a procura para a criação de sinergias tem sido cada vez maior.