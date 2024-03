Médio Tejo adopta medidas para combater insucesso escolar

A Comunidade Intermunicipal (CIM) do Médio Tejo estabeleceu um protocolo com a Direcção-Geral da Educação (DGE) e a Direcção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), a 13 de Março, que pretende conceber, implementar e divulgar actividades para a orientação e desenvolvimento de competências relativas à gestão das carreiras dos alunos. A cerimónia protocolar, que decorreu no Instituto Politécnico de Tomar, contou com a presença do secretário de Estado da Educação, António Nogueira Leite, que congratulou o trabalho da CIM ao ter tomado a iniciativa de concretizar o projecto-piloto. “Foi dado um passo em frente para combater o insucesso escolar (…) este projecto vai contribuir para que uma escolha informada seja uma verdadeira escolha livre”, afirmou.

O presidente da CIM Médio Tejo, Manuel Valamatos, destacou o trabalho na área da Educação tendo evidenciado que “o projecto intermunicipal PEDIME visa a promoção do sucesso educativo e tem sido aposta com um investimento muito relevante (cerca de oito milhões no quadro comunitário 2020), mantendo-se o foco na sua continuidade no próximo quadro comunitário 2030”, disse. “Estamos hoje a formalizar o arranque deste projecto projecto-piloto (…) e será com muita expectativa e empenho que iremos desenvolvê-lo cujos resultados poderão depois ser úteis para outras regiões do país”, referiu o presidente.

Manuel Valamatos concluiu garantido que a CIM Médio Tejo quer envolver os técnicos que trabalham a orientação vocacional nas escolas para que sejam eles a definir as acções e melhores iniciativas de forma a promover o sucesso educativo.