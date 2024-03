Santarém assinala Dia da Árvore com plantação de nove exemplares

Foram plantadas nove árvores na cidade de Santarém por parte do município local como forma de comemorar o Dia Mundial da Árvore, a 21 de Março. Cinco árvores da espécie Ginkgo biloba foram plantadas na Praça Egaz Moniz, duas da espécie Fraxinus angustilofia no jardim do Vale de Estacas, uma da espécie Populos nigra var. itálica no espaço verde junto à Igreja de Santa Clara e outra da espécie Tipuana tipu na quinta de Santa Marta. As plantações de árvores pelo município iniciaram em Janeiro e duram até Junho.

Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de Santarém, caracterizou as árvores como um contributo determinante para a vivência e qualidade de vida da sociedade e no combate às alterações climáticas. Nuno Russo, vereador com o pelouro dos espaços verdes e espaço público, afirmou que até à data em questão (21 de Março) foram plantadas 58 árvores em vários pontos da cidade.

O objectivo da comemoração do Dia Mundial da Árvore passa por sensibilizar a população para a importância da preservação das árvores, quer ao nível do equilíbrio ambiental e ecológico como da própria qualidade de vida dos cidadãos.