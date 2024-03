Despiste de dois ciclomotores causa um ferido grave em Cem Soldos

Um despiste de dois ciclomotores, no domingo, 24 de Março, causou um ferido grave e um ligeiro, em Cem Soldos, concelho de Tomar. As vítimas, do sexo feminino, foram transportadas para o Hospital de Abrantes. O alerta foi dado pelas 13h46 e no local estiveram quatro veículos dos Bombeiros do Município de Tomar e Entroncamento, a Guarda Nacional Republicana e uma ambulância Suporte Imediato de Vida.