Exposição em Tomar mostra trabalhos de alunos sobre a empatia

A exposição de pintura dos alunos do 12º ano do curso Técnico de Artes Gráficas, da Escola Profissional de Tomar, com o tema “Eu somos todos” está em exibição até 25 de Março, no Café Paraíso, em Tomar. O resultado é fruto da componente de Cidadania e Desenvolvimento que abordaram durante os últimos três anos, cujo tema “Eu somos todos” visa a formação humanística nos alunos e consciência dos deveres de cidadania, como o respeito pelos direitos humanos, os valores democráticos e a preservação da natureza e ambiente.

Cada tela é o testemunho visual de um aluno sobre a interpretação do tema, com o princípio que as acções individuais impactam toda a comunidade. Na inauguração, o director da escola, Horácio Silva, e a vice-presidente da câmara, Filipa Fernandes, destacaram a relevância dos trabalhos dos jovens como um sinal de esperança de que a empatia ainda existe.