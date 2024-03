Podas das árvores decorrem este mês em Benavente

As podas de árvores estão a ser agendadas pelo município para as zonas mais criticas da freguesia de Benavente.

As podas de árvores estão a ser agendadas pelo município para as zonas mais criticas da freguesia de Benavente. A informação foi avançada em reunião de câmara pelo vereador do PS, Joseph Azevedo, após questionado pela autarca do PSD, Sónia Ferreira. “Mudámos de empresa de manutenção de espaços verdes e neste momento as manutenções de jardins estão a ser bem feitas”, disse.

A responsabilidade das podas varia consoante a freguesia. Em Santo Estêvão, Barrosa e algumas zonas de Samora Correia cabe às juntas. Em Benavente é a câmara que se encarrega do serviço.